بعد فك ارتباطه مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري بالتراضي، الدولي الليبي مؤيد الل

بعد فك ارتباطه مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري بالتراضي، الدولي الليبي مؤيد اللافي، يقترب بشكل كبير من فريق الترجي التونسي، حيث رجحت مصادر مقربة من اللاعب أن بطل تونس يسعى لضم اللاعب في صفقة انتقال حر، وأن اللاعب سيحط في تونس خلال ال 24 ساعة القادمة لمناقشة تفاصيل التعاقد، لينضم إلى زميله في المنتخب حمدو الهوني الذي طالما شكل معه ثنائيا قويا في المنتخب والاهلي طرابلس قبل ان يغادرا في رحلة الاحتراف الخارجي.