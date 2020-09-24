بعد فك ارتباطه مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري بالتراضي، الدولي الليبي مؤيد الل

بعد فك ارتباطه مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري بالتراضي، الدولي الليبي مؤيد اللافي، يقترب بشكل كبير من فريق الترجي التونسي، حيث رجحت مصادر مقربة من اللاعب أن بطل تونس يسعى لضم اللاعب في صفقة انتقال حر، وأن اللاعب سيحط في تونس خلال ال 24 ساعة القادمة لمناقشة تفاصيل التعاقد، لينضم إلى زميله في المنتخب حمدو الهوني الذي طالما شكل معه ثنائيا قويا في المنتخب والاهلي طرابلس قبل ان يغادرا في رحلة الاحتراف الخارجي.
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ليبيا مباشر
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