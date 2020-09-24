المركز الوطني للأرصاد الجوية: – تبقى الأجواء ساخنة على مناطق الشمال الغربي نتيج

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

– تبقى الأجواء ساخنة على مناطق الشمال الغربي نتيجة تأثرها بكتلة هوائية ساخنة وتستمر حتى يوم الغد الجمعة حيث درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها تتراوح ما بين (35-42) م، ومن المتوقع دخول كتلة هوائية باردة نسبيا يوم السبت على مناطق شمال غرب ليبيا مما تسبب في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حيث لا تتجاوز (30)م.

– وتشمل الأجواء الساخنة تدريجيا من هذا اليوم أغلب مناطق الشمال الشرقي خاصة الخليج وتكون ما بين (30-38) م، وتبقى درجات الحرارة على مناطق الوسط والجنوب ما بين (35- 41)م.