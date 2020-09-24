وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية بحكومة الوفاق محمود التليسي، يبحث مع القنصل ال

وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية بحكومة الوفاق محمود التليسي، يبحث مع القنصل العام لجمهورية تونس في طرابلس توفيق القاسمي، ملف إغلاق منافذ رأس جدير ووازن، ومنع دخول المواطنين الليبيين القاصدين تونس، حيث أبلغ التليسي، القنصل التونسي احتجاج الجانب الليبي و"استياءه من سوء المعاملة" التي يعامل بها المواطنون الليبيون في المنفذ التونسي، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراء موحد بين الجانبين والابتعاد عن "التعقيدات" في عبور المواطنين بين البلدين، وأن يكون هناك تنسيق لوضع آلية مناسبة تضمن الانسيابية في الدخول لكلا البلدين.