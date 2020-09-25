صنع الله: رفع القوة القاهرة مرتبط بالوضع الأمني أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الو

صنع الله: رفع القوة القاهرة مرتبط بالوضع الأمني

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن رفع حالة القوة القاهرة عن المنشآت النفطية مرتبط بالوضع الأمني وان عمليات المتابعة والتقييم مستمرة بجميع المنشآت النفطية للتأكد من وجود اشتراطات السلامة العامة.

وقال صنع الله خلال لقائه باثنين من العاملين بالمؤسسة واللذين تعرضا للاختطاف لمدة عام وسبعة أشهر أن المؤسسة الوطنية للنفط متمسكة بالحفاظ على أمن المنشآت النفطية مؤكدا أن رفع حالة القوة القاهرة مرتبط بالوضع الأمني وأن عمليات المتابعة والتقييم مستمرة بجميع المنشآت النفطية للتأكد من وجود اشتراطات السلامة العامة وعدم وجود أي عناصر أجنبية أو محلية تشكل خطر وتهديد لسلامة العاملين التي تشكل أولوية قصوى بالنسبة للمؤسسة.