صالح: السلطة الجديدة في ليبيا ستراجع الاتفاقيات مع تركيا أكد رئيس مجلس النواب ع

صالح: السلطة الجديدة في ليبيا ستراجع الاتفاقيات مع تركيا

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه عندما تأتي لليبيا سلطة جديدة معترف بها دوليا ستطلب من الأتراك الرحيل وستقوم بمراجعة كافة الاتفاقيات التي أبرمت معهم.

وأضاف صالح أن الميليشيات المسلحة تشتري أسلحة من تركيا، وأن أموال النفط تحول إلى تركيا لذلك طالب أن يكون هناك حساب خاص بأموال النفط لحين وجود سلطة جديدة

وبين صالح أنه بمجرد تكوين السلطة ستندمج القوات المسلحة الليبية وسيجري طرد المرتزقة لافتا إلى أن الجيش الليبي جاهز للدفاع عن البلاد، وأن كل إقليم ليبي سيقوم بتسمية ممثله في المجلس الرئاسي وشدد على أنه لا يجوز أن يكون رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة من إقليم واحد.