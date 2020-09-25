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السراج: طالبنا بأن تكون منطقتي سرت الجفرة منزوعتي السلاح أكد رئيس المجلس الرئاس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

السراج: طالبنا بأن تكون منطقتي سرت الجفرة منزوعتي السلاح

أكد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أن الوصول لوقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

وقال السراج خلال كلمة مسجلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الوصول الفعلي لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار في ليبيا يقتضي أن تكون سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح مضيفا نتطلع لإلزام الطرف الآخر مشيرا إلى ترحيبه بما جاء في بيان القيادات السياسية في الشرق الليبي الذين دعوا فيه لوقف إطلاق النار وضرورة عودة إنتاج النفط.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • نظرا لانتشار الدواعش فى الصحراء فمن الخطر الشديد نزع سلاح المنطقة الممتدة من سرت إلى سبها مرورا بالجفرة يا ساده نحن فى ليبيا الموحدة ولسنا فى الكوريتين

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