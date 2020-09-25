المركز الوطني للأرصاد الجوية: -انحسار تدريجي لتأثير الكتلة الساخنة وبداية لتأثي

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-انحسار تدريجي لتأثير الكتلة الساخنة وبداية لتأثير الكتلة الباردة بداية من مساء هذا اليوم على مناطق أقصى الساحل الغربي، ويكون تأثير الكتلة الباردة واضح يوم الغد ويشمل أغلب مناطق الشمال الغربي بينما يبقى تأثير الكتلة الساخنة خاصة يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي.

-تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي ما بين (37-43) م، وعلى أغلب مناطق الشمال الشرقي ما بين (30-36) م، بينما تتراوح على بقية مناطق ليبيا ما بين (35-41) م، وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من مساء اليوم على مناطق أقصى الساحل الغربي بينما ترتفه علة مناطق الشمال الشرقي.

-حالة البحر: بالنسبة للساحل الغربي يكون ملائم للسباحة والاصطياف أغلب النهار لهذا اليوم بينما يكون غير ملائم أخر النهار خاصة على أقصى الساحل نتيجة الاضطراب وارتفاع الموج عليه يرجى من جميع المصطافين أخذ الحيطة والحذر، بينما يكون ملائم نسبيا للسباحة والاصطياف هذا اليوم على مناطق الخليج والساحل الشرقي.