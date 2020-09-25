بعد تنصيب أعضاء المجالس البلدية في غات، وككلة، ومصراتة.. الممثلة الخاصة لبعثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز:
-أهنئ رؤساء البلديات المنتخبين بطريقة ديمقراطية، وأتمنى لهم النجاح في سعيهم إلى تعزيز الوحدة والتماسك الاجتماعي والرفاه الاقتصادي لناخبيهم.
-أشجع رؤساء البلديات الجدد على تعزيز وممارسة المشاركة الشاملة في عمليات اتخاذ القرار مع ضمان المشاركة الفعالة للنساء والجماعات الأقل تمثيلاً.
بعد تنصيب أعضاء المجالس البلدية في غات، وككلة، ومصراتة.. الممثلة الخاصة لبعثة ال
بعد تنصيب أعضاء المجالس البلدية في غات، وككلة، ومصراتة.. الممثلة الخاصة لبعثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز:
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