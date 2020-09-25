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بعد تنصيب أعضاء المجالس البلدية في غات، وككلة، ومصراتة.. الممثلة الخاصة لبعثة ال

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بعد تنصيب أعضاء المجالس البلدية في غات، وككلة، ومصراتة.. الممثلة الخاصة لبعثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز:
-أهنئ رؤساء البلديات المنتخبين بطريقة ديمقراطية، وأتمنى لهم النجاح في سعيهم إلى تعزيز الوحدة والتماسك الاجتماعي والرفاه الاقتصادي لناخبيهم.
-أشجع رؤساء البلديات الجدد على تعزيز وممارسة المشاركة الشاملة في عمليات اتخاذ القرار مع ضمان المشاركة الفعالة للنساء والجماعات الأقل تمثيلاً.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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