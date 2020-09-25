بعد تنصيب أعضاء المجالس البلدية في غات، وككلة، ومصراتة.. الممثلة الخاصة لبعثة ال

بعد تنصيب أعضاء المجالس البلدية في غات، وككلة، ومصراتة.. الممثلة الخاصة لبعثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز:

-أهنئ رؤساء البلديات المنتخبين بطريقة ديمقراطية، وأتمنى لهم النجاح في سعيهم إلى تعزيز الوحدة والتماسك الاجتماعي والرفاه الاقتصادي لناخبيهم.

-أشجع رؤساء البلديات الجدد على تعزيز وممارسة المشاركة الشاملة في عمليات اتخاذ القرار مع ضمان المشاركة الفعالة للنساء والجماعات الأقل تمثيلاً.