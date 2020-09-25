عدد من أهالي منطقتي وادي بي، وابونجيم المحاصرتين تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق جن

عدد من أهالي منطقتي وادي بي، وابونجيم المحاصرتين تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق جنوب غربي مدينة سرت، يوجهون نداء أستغاثة، يطالبون فيه جمعية الهلال الأحمر والمنظمات المعنية بالاغاثة المحلية والدولية، بضرورة التدخل العاجل والفوري، لأنقاذهم مما يعانونه نتيجة انقطاع الكهرباء لايام، وغياب الخدمات الاساسية بشكل تام، إضافة لانقطاع المياه.
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
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