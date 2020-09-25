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عدد من أهالي منطقتي وادي بي، وابونجيم المحاصرتين تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق جن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عدد من أهالي منطقتي وادي بي، وابونجيم المحاصرتين تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق جنوب غربي مدينة سرت، يوجهون نداء أستغاثة، يطالبون فيه جمعية الهلال الأحمر والمنظمات المعنية بالاغاثة المحلية والدولية، بضرورة التدخل العاجل والفوري، لأنقاذهم مما يعانونه نتيجة انقطاع الكهرباء لايام، وغياب الخدمات الاساسية بشكل تام، إضافة لانقطاع المياه.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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