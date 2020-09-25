جدد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، التأكيد على تمسك ال

جدد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، التأكيد على تمسك الجيش ببسط الامن في كل مناطق تواجده مستبعدا الانسحاب من اي مناطق، معتبرا من يسوق لانسحاب الجيش من سرت والجفرة بأنه لايعي ان هذا خط احمر لايمكن قبول النقاش فيه وغير مطروح للتداول ان مايجعل الجيش يترك سرت هو اكمال مهمته في تحقيق سيادة الوطن ومغادرة الغزو التركي والمرتزقة والميليشيات وتفكيكها، مضيفا ان القوات المسلحة لاتتواجد في اي منطقة الا للدفاع عن الوطن واستقراره وتترك دائما قوى الامن تقوم بعملها.
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ليبيا مباشر
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