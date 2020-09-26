رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب:

-نطالب بضرورة الحد من جرائم الحرب التي تقع غرب ليبيا والتي تعرض حياة المدنيين للخطر.

-الأحداث التي وقعت في مدينة تاجوراء بين قوات تابعة لحكومة الوفاق (الضمان – أسود تاجوراء) تعكس حالة الفوضى وعدم وجود أي مؤسسات عسكرية أو سياسية منتظمة كما تدعي حكومة الوفاق.

-انتشار السلاح الثقيل بيد "المليشيات" يهدد حياة المدنيين كلما اندلعت الاشتباكات بين هذه "المليشيات التي تحتكم لأوامر قادتها الذين تحكمهم الأهداف الشخصية بعيدا عن سيادة الوطن أو الدولة المدنية التي يدعونها".

-نطالب البعثة الأممية بضرورة توضيح الصورة بشكل كامل على المشهد في الغرب الليبي والذي يستوجب حل هذه "المليشيات" بشكل كامل لضمان المضي في عملية الحل السياسي الذي ترعاه.

– في حال عدم حل "المليشيات" ستكون العملية السياسية الحالية مجرد صخيرات 2 دون إيجاد أي حل فعلي على الأرض، خاصة أن هذه "المليشيات" ستعيق أي عملية سياسية من شأنها الحد من عمليات السطو وسرقة المال العام وفرض السيطرة وإرهاب المدنيين.