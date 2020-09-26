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رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب: -نطالب بضرورة الحد من

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب:

-نطالب بضرورة الحد من جرائم الحرب التي تقع غرب ليبيا والتي تعرض حياة المدنيين للخطر.
-الأحداث التي وقعت في مدينة تاجوراء بين قوات تابعة لحكومة الوفاق (الضمان – أسود تاجوراء) تعكس حالة الفوضى وعدم وجود أي مؤسسات عسكرية أو سياسية منتظمة كما تدعي حكومة الوفاق.
-انتشار السلاح الثقيل بيد "المليشيات" يهدد حياة المدنيين كلما اندلعت الاشتباكات بين هذه "المليشيات التي تحتكم لأوامر قادتها الذين تحكمهم الأهداف الشخصية بعيدا عن سيادة الوطن أو الدولة المدنية التي يدعونها".
-نطالب البعثة الأممية بضرورة توضيح الصورة بشكل كامل على المشهد في الغرب الليبي والذي يستوجب حل هذه "المليشيات" بشكل كامل لضمان المضي في عملية الحل السياسي الذي ترعاه.
– في حال عدم حل "المليشيات" ستكون العملية السياسية الحالية مجرد صخيرات 2 دون إيجاد أي حل فعلي على الأرض، خاصة أن هذه "المليشيات" ستعيق أي عملية سياسية من شأنها الحد من عمليات السطو وسرقة المال العام وفرض السيطرة وإرهاب المدنيين.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • ان تجنيد حكومة الصخيرات للارهابيين لخدمة مصالحها دليل علي انها حكومه نفاق وليست حكومة وفاق ودليل وبات الدليل واضح علي انها حكومة غير شرعيه وهم شله فاسده استولوا علي السلطه مقابل عمالتهم للغرب الاستعماري وباسم الشرعيه الدوليه ارتكبوا أخطاء عده في حق الوطن والمواطن وهي حكومه مؤيده للبلطجي طلاح باذئي هذا الوغد الذين عندما رأيناه يكبر الله ظننا أنه حرر القدس واذا به بهذا النذل يكبر الله علي جريمه خرق مطار طرابلس بيما يحوي من طائرات نقل ركاب فلن تهنأ ليبيا عندما يؤل مصير مليشيات ما آلت اليه مصير نليشيات رمضان السويحلي ففي يوم آغر علي ليبيا مر أفتكت فيه من الشر الذي كان يآتي من قطاع الطرق بقيادة رمضان السويحلي ففي ظرف يوم او بعض من يوم اصبح وأصبحت في خبر كان ففي ساعات مباركه ميمونه تم استسلام السويحلي وجز رأسه وتفككت مليشيات علي يد فرسان بني وليد المجاهده كان قبل مئة عام ومئة عام في عمر الشعوب لا تساوي شئ وكأنها بالأمس

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