وليامز :على المرتزقة مغادرة ليبيا خلال 90 يوما من اتفاق وقف إطلاق النار عبّرت م

وليامز :على المرتزقة مغادرة ليبيا خلال 90 يوما من اتفاق وقف إطلاق النار

عبّرت ممثلة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفانى وليامز ،عن قلق البعثة من استمرار تدفق السلاح والقوات العسكرية والمرتزقة إلى ليبيا و قالت "هذا لم يعد مقبولا.. وحريصون على حماية وسط البلاد حيث يوجد النفط".

و أشارت وليامز إلى أن أسباب القلق باقية في ليبيا رغم التطورات المشجعة.

وحثت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة طرفي الحوار الليبي، على أهمية مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة خلال 90 يوما من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.