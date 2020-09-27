مكافحة الأمراض: تسجيل 538 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا أعلن المركز الوطني لمكاف

مكافحة الأمراض: تسجيل 538 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 404 إصابة جديدة و134 حالة مخالطة.

وبين المركز أنه جرى تسجيل ( 324 ) حالة شفاء منها 286 حالة في طرابلس، 5 حالة في الزنتان، وحالة في الرجبان، و3 حالة في الزاوية المركز، وعدد 15 حالة في صرمان، وعدد 5 حالات في غريان، وعدد 4 حالات في زليتن، وعدد 5 حالات في الزاوية الغرب.

وأكد المركز ( 8 ) حالات الوفاة منها حالة في سرت وأخرى في صرمان، وحالتين في الكفرة، وعدد 4 حالات في الزاوية الغرب.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا بلغ 31,828 منها الحالات النشطة 13,497 والمتعافين 17,832 والوفيات: 499 حالة.