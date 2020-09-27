الصحة التونسية تعلن عن إجراءات خاصة للوافدين من ليبيا فور فتح الحدود أعلنت وزار

الصحة التونسية تعلن عن إجراءات خاصة للوافدين من ليبيا فور فتح الحدود

أعلنت وزارة الصحة التونسية وشركة الخطوط التونسية، عن تفعيل إجراءات خصوصية بالنسبة للوافدين من ليبيا، فور إعادة فتح الحدود بين البلدين في إطار التوقي من وباء «كورونا».

وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أن التّحيين الدّوري لتصنيف البلدان حسب المخاطر والوافدين إلى تونس، يخص ليبيا والجزائر، وسيتم تفعيلها فور فتح الحدود مجددا، مضيفة أنه في ما يتعلّق بفرنسا وإيطاليا ومالطا، يتواصل اعتماد تطبيق الإجراءات المعمول بها حاليّا والمتمثّلة في إجباريّة استظهار جميع الوافدين من هذه البلدان بتحليل سلبي والخضوع للحجر الصحّي الذّاتي تتراوح بين 7 و14 يوما حسب الحالة مع تشديد عمليّات الرّقابة من طرف الهياكل المعنيّة.