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المركز الوطني للأرصاد الجوية: -اعتدال نسبي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشم

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-اعتدال نسبي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على هذه المناطق ما بين (٢٩-٣٣) م، وتكون على (سرت، ابونجيم، اجدابيا، جالو، الجغبوب) ما بين (٣٦-٥٠) م.
-تبقى الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب حيث تتراوح ما بين (٣٨-٤١) م، ولا تتجاوز اليوم (٣٢) م على غدامس.
-تسجل ارتفاع يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي نتيجة لتأثرها برياح جنوبية بينما تشهد مناطق الشمال الغربي يوم الغد تراجع في الحرارة.
-تتكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر على بعض هذه المناطق.
-البحر خفيف الموج على الساحل الغربي ويكون قليل الاضطراب على الساحل الشرقي.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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