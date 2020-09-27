المركز الوطني للأرصاد الجوية: -اعتدال نسبي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشم

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-اعتدال نسبي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على هذه المناطق ما بين (٢٩-٣٣) م، وتكون على (سرت، ابونجيم، اجدابيا، جالو، الجغبوب) ما بين (٣٦-٥٠) م.

-تبقى الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب حيث تتراوح ما بين (٣٨-٤١) م، ولا تتجاوز اليوم (٣٢) م على غدامس.

-تسجل ارتفاع يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي نتيجة لتأثرها برياح جنوبية بينما تشهد مناطق الشمال الغربي يوم الغد تراجع في الحرارة.

-تتكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر على بعض هذه المناطق.

-البحر خفيف الموج على الساحل الغربي ويكون قليل الاضطراب على الساحل الشرقي.