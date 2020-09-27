رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري:

-نرحب بالتصريح الصادر عن جان لودريان وزير الخارجية الفرنسي، وعبدالله بن زايد وزير الخارجية الإمارتي في المؤتمر الصحفي الذي جمعهما والذي حثا فيه على دعم وقف إطلاق النار الدائم ودعم الحوار السياسي بين الليبيين ووقف التدخلات الأجنبية.

-نؤكد أهمية ما صرح به وزير الخارجية الفرنسي من ضرورة توزيع عائدات النفط بعدالة بين جميع المناطق.

– العمل على الملف الاقتصادي سيخفف من حدة النزاع في ليبيا.

-نجدد إلتزام مجلس النواب بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة وحرص المجلس على التنسيق المستمر مع الجانبان الإماراتي والفرنسي لإيجاد حل للأزمة الراهنة عبر الحوار السياسي.

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