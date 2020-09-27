مصادر الحدث :

– اجتماع لجان امنية ليبية في مصر برعاية مباشرة من الأمم المتحدة

– الاجتماع يهدف التمهيد الي اجتماع عسكري موسع في القاهرة في شهر اكتوبر

– اجتماع لجان الامنية يهدف الي وضع خطة كاملة لتشكيل قوة من الجيش والشرطة وتكون قوة موحدة مسؤولة عّن تامين المقر الجديد للحكومة

– الاجتماع للجنة الامنية الليبية يهدف ايضا لتشاور حول ان يكّون هناك اتفاق ملزم لكافة الاطراف بان يكّون هناك جيش وطني ليبي موحد تحت مظلة موحدة

– شخصيات عسكرية رفيعة ليبية ستزور مصر بداية من شهر اكتوبر

– انقرة تسعي لمنع وافشال اي مفاوضات لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية

– انقرة تسعي لمنع وجود قوة موحدة مشتركة من الجيش والشرطة في سرت والجفرة

– انقرة تضغط علي شخصيات بحكومة الوفاق لمنع ابرام اتفاق يقضي بوجود قوات عسكرية داخل سرت والجفرة وتعطيل ذلك

– انقرة تسعي بالتنسيق مع شخصيات في الوفاق بان تكون سرت والجفرة منزوعة السلاح

– تركيا تضغط لمنع وجود قوات من الجيش في المواني النفط الليبية

– اللجنة الامنية متوافقة بشكل مبدئي علي ضرورة وجود قوة عسكرية موحدة من الجيش والشرطة لتامين سرت والجفرة والمواني النفطية الليبية

– اللجان الامنية الليبية متوافقة ان يتراس القوة العسكرية الموحدة لجنة عسكرية يتم التوافق عليها والكل يعمل تحت الجيش الوطني الليبي ومندمج معه

– المشاورات مستمرة علي مدار ثلاثة ايام وذلك لوصول الي حل قبل اجتماعات برلين يوم ٥ اكتوبر