في تصريحات لوسائل إعلام.. عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة : -أبناء الشعب الليبي ير

في تصريحات لوسائل إعلام.. عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة :

-أبناء الشعب الليبي يريدون التعرف على معايير اختيار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشخصيات التي تم دعوتها للحوار السياسي في جنيف.

-من المهم إطلاع المواطنين الليبيين على الأسس التي وضعتها البعثة لدعوة تلك الشخصيات وإمكانياتهم وقدراتهم وأي قاعدة يمثلونها.

-مجلس النواب ومجلس الدولة لا يمثلان أطراف النزاع أو يملكان قرار وقف الحرب أو وضع حد لهيمنة الميليشيات المسلحة.

-الاتفاق بين قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، يتم بتنسيق روسي وربما دول أخرى، وأرجح ألا يكون للمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز أي علاقة بالاتفاق.

-الأزمة الليبية لازالت معقدة والمجتمع الدولي الذي تمثله البعثة في ليبيا لازال بعيد عن حل حقيقي وواقعي يفصل في أسباب الأزمة الحقيقية بعيدا عن الأطماع الداخلية والخارجية.