رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، يتهم الإعلامي سليمان دوغة المعرو

رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، يتهم الإعلامي سليمان دوغة المعروف بانتمائه لجماعة الاخوان الليبية، بسرقة 35 مليون دينار، المخصصة كميزانية لقناة "الإخبارية" التي وصفها بعيو بـ"الوهمية".

وقال بعيو، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :"يموت مرضى السرطان الفقراء لأن دولتهم تعجز عن علاجهم، ويُبدد عميل دولةٍ أجنبية 35 مليون دينار على قناةٍ وهمية، قسماً بالله سألاحقك مهما نبحت وتآمرت ليعود حق ليبيا".