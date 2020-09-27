رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، يتهم الإعلامي سليمان دوغة المعرو

رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، يتهم الإعلامي سليمان دوغة المعروف بانتمائه لجماعة الاخوان الليبية، بسرقة 35 مليون دينار، المخصصة كميزانية لقناة "الإخبارية" التي وصفها بعيو بـ"الوهمية".
وقال بعيو، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :"يموت مرضى السرطان الفقراء لأن دولتهم تعجز عن علاجهم، ويُبدد عميل دولةٍ أجنبية 35 مليون دينار على قناةٍ وهمية، قسماً بالله سألاحقك مهما نبحت وتآمرت ليعود حق ليبيا".
رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، يتهم الإعلامي سليمان دوغة المعرو
رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، يتهم الإعلامي سليمان دوغة المعروف بانتمائه لجماعة الاخوان الليبية، بسرقة 35 مليون دينار، المخصصة كميزانية لقناة "الإخبارية" التي وصفها بعيو بـ"الوهمية".
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