أعلنت الشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع الفي

أعلنت الشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك، عن فتح المجال الجوي مع تونس اعتبار من بداية اكتوبر المقبل.

وجاء في إعلان الليبية الافريقية أن مشاورات مع الجانب التونسي من السلطات المختصة حول فتح المجال الجوي والبري سبقت قرار الفتح والذي سيكون فتحا تدريجيا بين البلدين وحسب البروتوكولات الصحية المعمولة.

وقامت الادارة العامة للطيران المدني التونسي بوضع شروط لقبول القادمين الى البلاد التونسية على الرحلات الجوية والذي سيبدأ تطبيقه من يوم 28 سبتمبر الجاري.