المركز الوطني للأرصاد الجوية:

– تتأثر مناطق الشمال الشريقي برياح جنوبية تسبب في ارتفاع درجات الحرارة حيث القصوى المتوقعة تتراوح ما بين (35-42) ن، وقد تنشط الرياح مما قد تسبب في إثارة للأتربة والغبار على بعض المناطق وتتحول هذه الرياح تدريجيا من مساء الغد إلى شمالية معتدلة السرعة على المناطق الساحلية تعمل على تراجع تدريجي في الحرارة ومن المتوقع يكون الاعتدال واضح يوم الأربعاء على أغلب مناطق الشمال الشرقي.

– بينما الأجواء لهذا اليوم غائمة على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط رخات من المطر أحيانا مع درجات حرارة معتدلة على أغلب المناطق حيث تتراوح ما بين (28-33) م، وتكون الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب ما بين (37-42) م.

-البحر خفيف الموج على الساحل ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على الساحل الشرقي.