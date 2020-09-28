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وزير الخارجية بالحكومة الليبية "المؤقتة" عبدالهادي الحويج، يلتقي مع عم

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزير الخارجية بالحكومة الليبية "المؤقتة" عبدالهادي الحويج، يلتقي مع عميد بلدية سرت سالم عامر، وعضو المجلس البلدي فتحي بوراوي، ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها الحويج للإعداد والتحضير لمؤتمر سرت الثاني المنعقد في 10-10-2020، حيث تم خلال اللقاء مناقشة كل ما يتعلق بالتحضير والتجهيز لاستضافة المؤتمر وتوفير كل الإمكانيات لإنجاحه في الوقت المحدد له.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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