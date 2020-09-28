البعثة الأممية للدعم في ليبيا، تعلن أن وفودا أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربه

البعثة الأممية للدعم في ليبيا، تعلن أن وفودا أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، اجتمعت اليوم الأثنين في مدينة الغردقة المصرية، وبدأت محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. مضيفة أن هذه الإجتماعات تأتي في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

وأعربت البعثة عن امتنانها للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات التي وصفتها بالمهمة، كما تتقدم البعثة بالشكر إلى الوفدين اللذين أظهرا موقفًا إيجابيًا وتفاعلا مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا.

وتتطلع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية، على ان تعرض هذه النتائج على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 .