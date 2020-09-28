البعثة الأممية للدعم في ليبيا، تعلن أن وفودا أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربه

البعثة الأممية للدعم في ليبيا، تعلن أن وفودا أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، اجتمعت اليوم الأثنين في مدينة الغردقة المصرية، وبدأت محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. مضيفة أن هذه الإجتماعات تأتي في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.
وأعربت البعثة عن امتنانها للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات التي وصفتها بالمهمة، كما تتقدم البعثة بالشكر إلى الوفدين اللذين أظهرا موقفًا إيجابيًا وتفاعلا مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا.
وتتطلع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية، على ان تعرض هذه النتائج على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 .
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