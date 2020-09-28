مصادر #الحدث: • اجتماعات الغردقة تتوصل الي التوقيع علي مذكرة تفاهم اولية بين ا

مصادر #الحدث:

• اجتماعات الغردقة تتوصل الي التوقيع علي مذكرة تفاهم اولية بين الاطراف المجتمعة

• اجتماعات اللجان العسكرية والامنية الليبية بالغردقة سترفع توصياتها الي البعثة الأممية لامم المتحدة المختصة بليبيا

• الاجتماعات العسكرية والامنية في الغردقة توصلوا الي عدد من البنود

• تشكيل هيئةً عسكرية تضم جميع الاطراف الليبية اللجنة مختصة بتوحيد الجيش الوطني الليبي وابعاد من يحمل اي جنسية اخري داخل ليبيا وابعاد اصحاب التوجهات السياسية من المؤسسة العسكرية

• مشاورات حول انشاء مجلس عسكري ليبي موحد من قيادات يتم التوافق عليها وتكون تحت مظلة الجيش الوطني الليبي

• انشاء جهاز جديدة لاستخبارات العسكرية الليبية

• مشاورات لوضع استراتيجية موحدة لتعيين القيادات العسكرية بعد توحيد المؤسسات العسكرية

• اتفاق مبدئي علي ان يكّون هناك نسبة من القيادات العسكرية من كل اقليم ونسبة من المناصب القيادية ليكون هناك توازن

• الاتفاق علي اعادةً هيكلة الاجهزة الامنية المختلفة وانشاء جهاز امني ليبي موحد تتراسها الاستخبارات بعد هيكلتها بشكل كامل واعادة بناءها

• توافق علي انشاء افرع رئيسية للقوات المسلحة للجيش الوطني الليبي في الاقاليم التي يتم التفاوض معها حاليا

• اعادة توحيد وبناء المؤسسة العسكرية الليبية سيكون علي عدة مراحل مختلفة

• العمل علي دمج ابناء القبائل في المؤسسة العسكرية الليبية

• يكّون هناك لجنة عسكرية من الجيش الوطني الليبي مسؤلة عّن مراجعة كافة الاتفاقيات العسكرية التي وقعت خلال الفترة الماضية