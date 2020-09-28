عاجل

قوانين | المادة 19 من قانون المصارف تجيز لنائب محافظ مصرف #ليبيا المركزي عقد إجت

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قوانين | المادة 19 من قانون المصارف تجيز لنائب محافظ مصرف #ليبيا المركزي عقد إجتماع لمجلس الإدارة شرط حضور غالبية الأعضاء 4+ 1 الذي هو نائب المحافظ وبالتالي يجوز للنائب والأعضاء الأربعة إصدار القرارات في غياب المحافظ ولهم النصاب القانوني في تمريرها .

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري القيادي في جماعة الإخوان المسلمين كان قد أعلن الليلة توصلهم لإتفاق مع مجلس النواب يمنح مجلس الدولة الإستشاري 5 مقاعد في المركزي هم نائب المحافظ و 4 من أعضاء مجلس الإدارة وللبرلمان 4 مقاعد هم المحافظ و 3 فقط من أعضاء مجلس الإدارة #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك