قوانين | المادة 19 من قانون المصارف تجيز لنائب محافظ مصرف #ليبيا المركزي عقد إجت

قوانين | المادة 19 من قانون المصارف تجيز لنائب محافظ مصرف #ليبيا المركزي عقد إجتماع لمجلس الإدارة شرط حضور غالبية الأعضاء 4+ 1 الذي هو نائب المحافظ وبالتالي يجوز للنائب والأعضاء الأربعة إصدار القرارات في غياب المحافظ ولهم النصاب القانوني في تمريرها .

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري القيادي في جماعة الإخوان المسلمين كان قد أعلن الليلة توصلهم لإتفاق مع مجلس النواب يمنح مجلس الدولة الإستشاري 5 مقاعد في المركزي هم نائب المحافظ و 4 من أعضاء مجلس الإدارة وللبرلمان 4 مقاعد هم المحافظ و 3 فقط من أعضاء مجلس الإدارة #المرصد