عاجل | خاص الحدث وصول وفد مجلس النواب للمشاركة في مباحثات المغرب الثانية تغيي

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وصول وفد مجلس النواب للمشاركة في مباحثات المغرب الثانية

تغيير اعضاء وفد مجلس الدولة المشارك في الجولة الثانية لمفاوضات المغرب

مجلس الدولة يرفع عدد ممثليه من 5 اعضاء الى 13 وسط استغراب وفد النواب

اعضاء محسوبين على الإخوان المسلمين يقودون وفد مجلس الدولة الجديد

وفد النواب المشارك في المفاوضات مكون من 5 اعضاء بدون مستشارين

وفد النواب المشارك في جولة المغرب الثانية هو ذاته المشارك في الحوار السابق

وفد مجلس النواب يطالب بتحديد جدول الاعمال وسبب تغيير الوفد المقابل

تخوف من وفد مجلس النواب من رغبة بعض اطراف وفد الدولة بنقض الاتفاق السابق

وفد النواب يطالب السلطات المغربية بتحديد جدول اعمال المفاوضات