رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، يجتمع مع عدد من رؤساء المجالس البلدية مفتاح احمادي عميد بلدية زليتن، وجمال بحر عميد بلدية الزاوية، ومصطفى الباروني عميد بلدية الزنتان، والسيد عبدالرؤوف بيت المال عميد بلدية طرابلس، لمناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالمسار الدستوري وخيارات العملية الانتخابية، وسبل التعاون بين المفوضية والمجالس البلدية لدعم أي عملية انتخابية مرتقبة.
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ليبيا مباشر
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