وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تناقش جملة من الموضوعات الم

وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تناقش جملة من الموضوعات المتعلقة بالتوعية الانتخابية وتعزيز مشاركة جميع المكونات الثقافية بالمجتمع الليبي خلال الانتخابات القادمة، واستعراض أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه عمليات التوعية بالنسبة للمكونات الثقافية الليبية، وسبل تذليلها وفق خطاب توعوي مناسب يرسخ حق المشاركة للجميع.
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
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