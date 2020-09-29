الشاطر: المعتدي ينتصر بالسياسة بسبب غياب قيادة سياسية وطنية شجاعة. #ليبيا #المرص

الشاطر: المعتدي ينتصر بالسياسة بسبب غياب قيادة سياسية وطنية شجاعة. #ليبيا #المرصد
الشاطر: المعتدي ينتصر بالسياسة بسبب غياب قيادة سياسية وطنية شجاعة. #ليبيا #المرصد
شنو تخرف خرفنت قيسك الجيش الليبي هو حر يدخل اي مدينه ليبيه بيما فيها طرابلس ولكن شواذ المنطقه الغربيه عارضوا دخول جيش ليبيا الي مدينه ليبيا وجابوا بدل عنه جيش تركيا وادخلوه طرابلس بالله هؤلاء مش كمشة موبنه متعودين علي تعراي مؤخراتهم للمستعمر هم واجدودهم مافيش حد خير من حد الجدود نحوا السراويل للمستعمر الايطالي من آجل مكاسب زائله نالوها بلا شرف والاحفاد هاهم نحوا السراويل للمستعمر التركي من مكاسب زائله فتبا لكم من اشباه رجال
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