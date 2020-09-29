رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يبعث برقية تعزية إلى الشيخ نواف ا

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يبعث برقية تعزية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أعرب خلالها عن خالص العزاء والمواساة في الفقيد الكبير، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
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