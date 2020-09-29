الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في اتصال هاتفي
تطورات عدد من الملفات الدولية والإقليمية وفى مقدمتها الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والهادف الي استعادة الاستقرار والامن ودعوة كافة الاطراف الليبية إلى التفاعل الايجابي البناء في المسارات المختلفة المنبثقة من قمة برلين وإعلان القاهرة وذلك للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستدشن بداية مرحلة جديدة للشعب الليبي نحو تحقيق السلام والاستقرار واستعادة أركان الدولة الوطنية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإرهابية.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في اتصال هاتفي
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