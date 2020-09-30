وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية "المؤقتة" عبد الهادي ال

وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية "المؤقتة" عبد الهادي الحويج، يبحث مع أندرس نيلسون نائب القنصل الفخري لمملكة السويد ورئيس مجلس إدارة المدرسة الإنجليزية ببنغازي، لمناقشة عدد من المواضيع منها العلاقات الليبية السويدية، ومن بينها إمكانية افتتاح مكتب يقدم خدمات والتأشيرات (شنغن) الأوروبية للمواطنين لتخفيف العبء على المرضى والجرحى ورجال الأعمال في مدينة بنغازي، ودعوة الشركات السويدية للعمل في إعادة إعمار بنغازي وبقية المدن الليبية.
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ليبيا مباشر
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