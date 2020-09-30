بلدية زوارة: سيتم تطبيق الحظر الداخلي من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً، وغلق كافة المنافذ ببلدية زوارة من الساعة السادسة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً، ولمدة عشرة أيام ابتداءً من يوم الخميس الموافق 2020/10/1 ويستثنى من ذلك الحالات الإنسانية والصيدليات والمصحات والمحلات التجارية الفرعية بشرط الالتزام وتنفيذ الإجراءات الاحترازية.