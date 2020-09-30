بلدية زوارة: سيتم تطبيق الحظر الداخلي من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً، وغلق كافة المنافذ ببلدية زوارة من الساعة السادسة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً، ولمدة عشرة أيام ابتداءً من يوم الخميس الموافق 2020/10/1 ويستثنى من ذلك الحالات الإنسانية والصيدليات والمصحات والمحلات التجارية الفرعية بشرط الالتزام وتنفيذ الإجراءات الاحترازية.
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع نظيره الامريكي مايك بومبيو.. وزير الخارجية الاي
تم النشر منذُ 14 دقيقة
الخارجية الروسية : مرتزقة سوريين يجري نقلهم من #ليبيا للقتال في #أذربيجان ضد #أر
تم النشر منذُ 18 دقيقة
في كلمة تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، عبر ت
تم النشر منذُ 34 دقيقة
السفارة الأمريكية تكشف عن أسباب وكيفية حل أزمة الكهرباء في #ليبيا. #المرصد
تم النشر منذُ 39 دقيقة
أضف تعليقـك