رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبّون، يتلقى مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من رئ

رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبّون، يتلقى مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية، حيث أكدت الرئاسة الجزائرية أن تبون استجاب أثناء هذه المكالمة الهاتفية، لطلب السراج بالمساعدة العاجلة على إصلاح خلل في محطة توليد الكهرباء التي تزوّد طرابلس، حيث أمر وزير الطاقة بتشكيل فريق تقني من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز سونلغاز للتوجه غدا لهذا الغرض إلى طرابلس.
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ليبيا مباشر
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