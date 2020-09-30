محادثة هاتفية بين رئيس المجلس الرئاسي والرئيس الجزائري جرى اتصال هاتفي مساء ال

محادثة هاتفية بين رئيس المجلس الرئاسي والرئيس الجزائري

جرى اتصال هاتفي مساء اليوم الاربعاء بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا.

و تطرق الاتصال للجهود الدولية لتحقيق السلام في ليبيا، وأهمية أن يفضي الحوار بين الليبيين إلى إنتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

من جهة أخرى بحث الجانبان ملف التعاون المشترك وفي هذا الاطار ابدى الرئيس الجزائري ترحيبه بمساهمة الجزائر في صيانة شبكة الكهرباء وإيفاد فريق جزائري على الفور للقيام بذلك.