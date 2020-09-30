دبرز: ضعف حكومة الوفاق منح حفتر ما لم يستطع تحقيقه عسكريًا على طبق من ذهب. #ليبي

دبرز: ضعف حكومة الوفاق منح حفتر ما لم يستطع تحقيقه عسكريًا على طبق من ذهب. #ليبيا #المرصد
دبرز: ضعف حكومة الوفاق منح حفتر ما لم يستطع تحقيقه عسكريًا على طبق من ذهب. #ليبيا #المرصد
متخلف عقليا ومن زمان نقول المتغطى باردوغان عريان فهو باع الاخوان ويسعى الان لكسب ود مصر وفرنسا بعد ان ادرك انه مستحيل تخطى الخط الاحمر المصرى فى ليبيا حيث النفط والخط الاحمر الفرنسى فى شرق المتوسط وان مصر تملك مفتاح حل مشاكله ولكنها لها شروط منها الانسحاب من ليبيا وتسليم الاخوان المطلوبين للعدالة وفى النهاية سيعقد اردوغان صفقة مع مصر ترفع اسهمه فى تركيا عندما يوقع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية معها ويقوم بالتنقيب رسمى
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