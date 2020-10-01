المركز الوطني للأرصاد الجوية: -تسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي على مناطق الشما

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-تسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي على مناطق الشمال الغربي حيث تتراوح الحرارة القصوى تسجيلها هذا اليوم ما بين (32-39) م ، مع تكاثر للسحب على بعض المناطق لهذا اليوم ويوم الغد الجمعة قد يتخللها سقوط رخات خفيفة من المطر.

-بينما الحرارة معتدلة نسبيا على الشمال الشرقي وتكون ما بين (27-33) م، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد.

-في حين تكون مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب لتصل ما بين (38-41) م.

-من المتوقع أن تكون الأجواء ساخنة يوم السبت على أغلب مناطق ليبيا نتيجة لتأثير منخفض حراري مصحوب برياح جنوبية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار وتسبب في ارتفاع واضح في درجات الحرارة بحيث تتراوح ما بين (37-42) م، وتسجل الحرارة تراجع واضح يوم الأحد على أقصى مناطق الشمال الغربي.

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