جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة:

-حقول الآبار ومحطات ضخ المياه تعرضت لحالات فصل وتذبذب في الجهد متكرر للطاقة الكهربائية منذ تاريخ 2020/09/24م، ترتب عليه استمرار انقطاع المياه على المدن ومناطق الاستهلاك بسبب تكرار حالات الإظلام التام بالشبكة الكهربائية على المنطقة الوسطى والجنوبية.

-تكرر حالات الإظلام حالت دون عودة المياه وتسببت في عطل بصمام التحكم بالتدفق بالمسار الأوسط بموقع الشويرف مما سبب في تفريغ المياه بالمسار الجنوبي وفيضان بخزان الموازنة بموقع ترهونة، الأمر الذي يجعل إعادة التشغيل عبر المسار الأوسط وضخ المياه من محطة الضخ بموقع ترهونة مع عدم استقرار وضعف الجهد بالطاقة الكهربائية عملية تشغيلية محفوفة بالمخاطر الفنية.

-بعد عودة الكهرباء لمنطقة حقول الآبار أول أمس بتاريخ 2020/09/29م تم بدء أعمال إعادة تشغيل حقول الآبار وتعبئة مسارات أنابيب نقل المياه وفتح صمامات التحكم بالتدفق بالمسار الشرقي.