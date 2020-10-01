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وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، يستقبل السفير الايطالي لدى ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، يستقبل السفير الايطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، لمناقشة تطورات الأوضاع في الملف الليبي ومستجدات العملية السياسية، حيث أكد السفير الايطالي على ضرورة الحل السلمي للأزمة الليبية ودعم بلاده لهذه العملية.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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