وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، يستقبل السفير الايطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، لمناقشة تطورات الأوضاع في الملف الليبي ومستجدات العملية السياسية، حيث أكد السفير الايطالي على ضرورة الحل السلمي للأزمة الليبية ودعم بلاده لهذه العملية.