مصادر تؤكد زيادة تحشيدات قوات الوفاق في محاور شرقي مدينة مصراتة.
#الحدث_الليبي
مصادر تؤكد زيادة تحشيدات قوات الوفاق في محاور شرقي مدينة مصراتة.
#الحدث_الليبي
الحل هو اتحاد كل المدن الليبيه ضد مدينة مصراته وشحن حرب لتحريرها من الاخوان ومليشياتهم المكونه من خريجي السجون فما اجمل ان تخيم علي مليشات مصراته أجواء هزيمه علي يد الجيش الليبي المؤيد من القبائل الليبيه هزيمه تذكرها بهزيمة مليشياتها في مطلع القرن الماضي يوم اصبحت مليشيات في خبر كان بعدما كانت طاغيه باغيه بجرائم سلب ونهلب وحرابه فبفضل الله وبفضل قله مؤمنه بالله ومعتمده عليه استطاعت فئه قليله في بني وليد من تخليص ليبيا من شر مليشيات مصراته ففي ساعه مباركه يوم 24/8/1920 أنتهت اسطورة مليشيات مصراته التي لا تقهر والتي كان لسان حالها يا نحكمكم يا ليبيين يا نقتلكم فكل ذاك الضريط طلع فشوش فأستسلم رمضان ومليشيات واعدم في بني وليد بقطع رأسه والتمثيل به
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