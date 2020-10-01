الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري : – مازالت هناك عناصر إرها

الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري :

– مازالت هناك عناصر إرهابية تمثل خطرا على ليبيا وهي مطاردة في الصحراء

– أبو عبد الله الرّبعي هو الرجل الثاني في داعش ودخل ليبيا في 2014 بناء على طلب من البغدادي بهدف المبايعة للتنظيم

– باشاغا يحاول الوصول إلى السلطة بأجهزة خارجة عن الشرعية ويؤسفنا أن يتحدث إرهابيون باسم الشعب الليبي

– الهدف الأول للجيش الليبي هو فرض الأمن

– رصدنا وصول أموال إلى أشخاص على صلة بتنظيم داعش في مرزق

– تركيا تقوم بنقل ألاف المرتزقة من ليبيا إلى أدربيجان