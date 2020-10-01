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الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري : – مازالت هناك عناصر إرها

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري :

– مازالت هناك عناصر إرهابية تمثل خطرا على ليبيا وهي مطاردة في الصحراء
– أبو عبد الله الرّبعي هو الرجل الثاني في داعش ودخل ليبيا في 2014 بناء على طلب من البغدادي بهدف المبايعة للتنظيم
– باشاغا يحاول الوصول إلى السلطة بأجهزة خارجة عن الشرعية ويؤسفنا أن يتحدث إرهابيون باسم الشعب الليبي
– الهدف الأول للجيش الليبي هو فرض الأمن
– رصدنا وصول أموال إلى أشخاص على صلة بتنظيم داعش في مرزق
– تركيا تقوم بنقل ألاف المرتزقة من ليبيا إلى أدربيجان

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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