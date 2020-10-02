رشوان: الإخوان لا يريدون إنهاء النزاع وعلى القوى الوطنية الاتحاد ضدهم أكد السيا

رشوان: الإخوان لا يريدون إنهاء النزاع وعلى القوى الوطنية الاتحاد ضدهم

أكد السياسي الليبي سعيد رشوان أن ما صدر عن تيار الإخوان في ليبيا من تصريحات حول التقارب والحوارات المباشر بين الليبيين دليل على أن الإخوان لا يريدون إنهاء النزاع بين الليبيين.

وقال رشوان في تدوينة له بموقع "فيسبوك" إن "ما صدر عن الإخوان على لسان محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء والقيادي في حزب الإخوان خالد المشري… حول التقارب والحوارات المباشرة بين الليبيين دليل قاطع على أن الإخوان لا يردون إنهاء النزاع بين الأشقاء" مشيرا إلى أنهم يقومون بأعمال استفزازية تتمثل في إيقاف الحوار وإبقاء الحال على ما هو عليه.

وأضاف رشوان يجب أن لا تعطي للإخوان الفرصة مرةً أخرى للتخريب" مردفا على جميع القوى المدينة الوطنية أن تتحد "ضدهم وإخراجهم من المشهد السياسي وإبعادهم عن الحوارات التي يخوضها كل الليبيين من أجل وحدة الوطن وعودة الأمن الاستقرار في ليبيا".