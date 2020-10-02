مداهمة وكر لتصنيع وترويج الخمور محلية الصنع بتاجوراء داهم أعوان مكتب البحث الجن

مداهمة وكر لتصنيع وترويج الخمور محلية الصنع بتاجوراء

داهم أعوان مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن تاجوراء ،وكر لتصنيع وترويج الخمور محلية الصنع في قطعة أرض صغيرة بها مبنى قيد الأنشاء يقع بمنطقة (سيرتي) بتاجوراء ،وذلك بعد ورود معلومات لأعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن تاجوراء.

وقالت وزارة الداخلية الليبية ،إنه و بعد جمع المعلومات والتحري وتأكيد المعلومة، تم أخذ الإذن من النيابة ،تم القبض على شخص يقوم بتصنيع الخمور يدعى (ف.م.م) مواليد 1969، حيث عثر على مواد مخمرة وجاهزة لترويج معبئة في براميل بلاستيكية سعة 20 لتر، وكذلك المعدات المستخدمة لتصنيع الخمور، والعثور على عدد 7 براميل بلاستيكية عبوة 200 لتر مدفونة تحت الأرض وممتلئة بمواد مخمرة.وبالتحقيق معه اعترف بملكيته للعقار الموجود عليه الوكر وقيامه بتصنيع الخمور ،وقد تم إحالته الى مركز شرطة وادي الربيع وذلك من حيث الاختصاص المكاني لعرضه بدورها على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية