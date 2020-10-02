الدرسي: جماعة الإخوان تبغض كلمة الإنتخابات وتعيش على الحرب والدمار. #ليبيا #المر

الدرسي: جماعة الإخوان تبغض كلمة الإنتخابات وتعيش على الحرب والدمار. #ليبيا #المرصد
الدرسي: جماعة الإخوان تبغض كلمة الإنتخابات وتعيش على الحرب والدمار. #ليبيا #المرصد
كلمة “الاخوان او اخوان” في حد ذاتها اصبحت تعني “لعنة وخراب”
الشعب يريد اعدام الاخوان ..
فتخيل لو ان مسجون بسجن طره قتل مرشدى الاخوان فلا عقوبة عليه قانونا فهم خوارج العصر بفتوى من دار الافتاء وهم شر خلق الله يجب
قتلهم بأمر رسول الله ومن يفعل ذلك له اجر عظيم فمن ينال هذا الاجر لو نفذ هذا مع البغل صوان والكلب المشرى والعجلاتى باشاغا
عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ” سيكون في أمتي اختلاف وفرقة ، قوم يحسنون القيل ، ويسيئون الفعل ، ويقرءون القرآن ، لا يجاوز تراقيهم ، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ، لا يرجع حتى يرد السهم على فوقه ، وهم شرار الخلق والخليقة ، طوبى لمن قتلهم وقتلوه ، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم ، كان أولى بالله منهم “
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