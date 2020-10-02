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أوحيدة: الحلّ للخروج مما يحيكه الإخوان هو الإسراع في انتخابات رئاسية وبرلمانية.

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أوحيدة: الحلّ للخروج مما يحيكه الإخوان هو الإسراع في انتخابات رئاسية وبرلمانية. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • الاخوان اغبياء جد والعبرة بالنهاية ففى كل مكان طمعوا فيه فى السلطة المطلقة واقصاء الاخرين خسروا كل شئ ودخلوا السجون فالطمع يقل ما جمع ومستحيل النملة تبلع فيل والاخوان بالنسبة للاخرين مثل النملة بالنسبة للفيل انظروا الى قطرائيل عبارة عن ورم سرطانى فى الخليج لو مسحتها من الخريطة فهل يلاحظ احد ذلك !!!

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