أنقرة | النمروش: يجب أن يشارك أبطال بركان الغضب في الحوارات التي تجري في عدد من العواصم. #ليبيا #المرصد
أنقرة | النمروش: يجب أن يشارك أبطال بركان الغضب في الحوارات التي تجري في عدد من العواصم. #ليبيا #المرصد
ياحمار هؤلاء الاغبياء سيتم ابادتهم عند الخط الاحمر عقب تخطى الجيش للخط الاحمر نحو مصراطة اما مخرجات المغرب وبرلين فتضييع وقت حتى تنتهى الانتخابات الامريكية بعد شهر تقرييا
اى ابطال لمن هزموا شر هزيمة من الجيش الوطنى فاستغاثوا بالجيش التركى فارسل لهم نفايات ارهابية اتخذت من سكان طرابلس دروعا بشرية ولا يمكن للجيش الوطن ان يستخدم سياسة الارض المحروقة ففضل جرهم للخط الاحمر فى الصحراء والبطولة الحقيقية لمن يعبر هذا الخط ويبقى على قيد الحياة فانتم مجرد صراصير حقيرة لا تستحق ان تسحق تحت الاقدام وقريبا ستسحقون فالجيش الوطنى حارب الاتراك والمرتزقة وانتم تحتمون فيهم فاى بطولة زائفة لحريم السلطان
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