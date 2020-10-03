المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-طقس متقلب وساخن على أغلب مناطق ليبيا مصحوب برياح جنوبية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية أحيانا على بعض المناطق خاصة هذا اليوم مع درجات حرارة مرتفعة تتراوح مابين (35 – 43) م، وتتكاثر السحب مساء اليوم على بعض مناطق الشمال الغربي ومناطق الجبل الأخضر يصحبها رخات مطر متفرقة قد تكون رعدية احيانا.

-تسجل الحرارة انخفاض يوم الغد الأحد على مناطق الساحل الغربي الممتدة من (رأس اجدير إلى القره بولي) بفعل الرياح الشمالية بحيث تكون الحرارة مابين (30 – 32) م°على هذه المناطق.

-من المتوقع أن يشمل اعتدال الحرارة من يوم الثلاثاء كامل مناطق الشمال الغربي وفيما بعد مناطق شمال شرق ليبيا.