نائب المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة جنتر ستر: -اجتماع وزاري رفيع الم

نائب المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة جنتر ستر:

-اجتماع وزاري رفيع المستوى سيتم عقده بشأن ليبيا الإثنين المقبل.

-المؤتمر سيعقد عبر دائرة تلفزيونية، برئاسة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وأمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريش، ومشاركة جميع أطراف مؤتمر برلين، إلى جانب الأطراف الليبية.

-الاجتماع هو متابعة مهمة لمؤتمر برلين الذي انعقد في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، واعتمد مجلس الأمن الدولي مخرجاته من خلال القرار رقم 2510".

-هناك الكثير من المشاكل ظلت بلا حل مثل وقف إطلاق النار ومستقبل العملية السياسية، لذلك فإن الاجتماع سيبعث رسالة قوية للأطراف المعنية باعتبار أن مخرجات مؤتمر برلين هي المرجعية المناسبة للحل في ليبيا.