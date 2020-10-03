البكوش: لماذا نعول على مجلسي النواب والدولة لإنتاج السلطة ونخاف من الشعب أن ينتج

البكوش: لماذا نعول على مجلسي النواب والدولة لإنتاج السلطة ونخاف من الشعب أن ينتجها عبر الانتخابات؟. #ليبيا #المرصد
البكوش: لماذا نعول على مجلسي النواب والدولة لإنتاج السلطة ونخاف من الشعب أن ينتجها عبر الانتخابات؟. #ليبيا #المرصد
حلق حوش البكوش غبى مابيفهموش ..
يا سلام سلم على مخك البلالنط..يا بحر العلم..يا ترعة المفهومية..يا فيلسوف الحمير..
كيف تجرى انتخابات فى طرابلس فى ظل صراع مسلح بين مليشيات وفوضى فى الشارع من يضمن نزاهة الانتخابات والصندوق فى هذه الظروف وتحت الاحتلال التركى والنفايات الارهابية ..تعلم من تجربة السودان فترة انتقالية لتهيئة الاجواء ياغبياء ماء ماء
أضف تعليقـك