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البكوش: لماذا نعول على مجلسي النواب والدولة لإنتاج السلطة ونخاف من الشعب أن ينتج

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

البكوش: لماذا نعول على مجلسي النواب والدولة لإنتاج السلطة ونخاف من الشعب أن ينتجها عبر الانتخابات؟. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • حلق حوش البكوش غبى مابيفهموش ..
    يا سلام سلم على مخك البلالنط..يا بحر العلم..يا ترعة المفهومية..يا فيلسوف الحمير..
    كيف تجرى انتخابات فى طرابلس فى ظل صراع مسلح بين مليشيات وفوضى فى الشارع من يضمن نزاهة الانتخابات والصندوق فى هذه الظروف وتحت الاحتلال التركى والنفايات الارهابية ..تعلم من تجربة السودان فترة انتقالية لتهيئة الاجواء ياغبياء ماء ماء

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