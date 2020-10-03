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اليسير: لن نصل إلى حل في #ليبيا إلا بخطّة متكاملة تشمل احترام سيادة البلاد ومغاد

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

اليسير: لن نصل إلى حل في #ليبيا إلا بخطّة متكاملة تشمل احترام سيادة البلاد ومغادرة المرتزقة فورًا. #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • سيادة وزيادة وكلام فارغ ـ شباب تضحي بأرواحهم ـ وعائلات ليبية مشردة وتبحث عن العيش الكريم ـ وكهرباء وأكل وضمان صحي وتعليم ..!!
    وخونة ونصابين متسلقين رأسماليين يتحدثون عن سيادة وتصرف لهم ميزانيات للتجارة بأرواح االمواطنين دون محاسبة رقابية أو توقيف… كلام فارغ وما يركبش على بعضه

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